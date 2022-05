50.000 Euro in der Unterwäsche: Vierfach-Mutter war falsche Polizistin

Als die Angeklagte im November des Vorjahres von Fahndern in Wien aufgespürt wurde, hatte sie 50.000 Euro bei sich. Die Scheine hatte die 27-Jährige in ihrer Unterwäsche versteckt, Golddukaten im Wert von 22.000 Euro befanden sich in ihrem Haar. Echte Ermittler legten der falschen Polizistin Handschellen an und nahmen sie mit aufs Revier.

Sechs Monate später sitzt die Polin auf der Anklagebank im Landesgericht St. Pölten. Sie bekennt sich zwar schuldig, will aber sonst nicht viel erzählen. Fest steht laut Staatsanwalt, dass die Frau als falsche Polizistin betagte Pensionisten um viel Geld erleichtert haben soll. 180.000 Euro beträgt die Schadenssumme. In einem Fall wurden Polizistin „Schwarz“, wie sich die Angeklagte genannt haben soll, 71.000 Euro übergeben.