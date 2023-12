„Heilende Hände“ sollen sich an Lehrlingen vergriffen haben

Sein Job als Lehrlingsausbilder im südlichen Niederösterreich war offensichtlich nur eine der Begabungen des 60-jährigen Angeklagten. Denn er besitzt auch „heilende Hände“, die durch Auflegen Rückenbeschwerden verschwinden lassen. Zumindest behauptet dies der Mann. Dass er sie deutlich zu oft eingesetzt habe – und nicht nur zur Linderung von Schmerzen – werfen ihm jedoch mehrere seiner weiblichen Lehrlinge vor.

18-Jährige missbraucht?

Berührungen am Gesäß, an der Brust und an intimeren Stellen seien regelmäßig vorgekommen, heißt es in der Anklage gegen den 60-Jährigen. Doch er soll noch weiter gegangen sein. Eine 18-Jährige berichtet, nach der gemeinsamen Arbeit auf einer Baustelle am Wochenende ins Haus des Ausbilders eingeladen und missbraucht worden zu sein. Einem 17-jährigen Mädchen soll der Mann in die Hose gegriffen und versucht haben, sie zu sexuellen Handlungen zu überreden.