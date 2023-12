Julia Mayer legte in Valencia einen Lauf für die Rekordbücher hin

Zwei Stunden, 26 Minuten und 43 Sekunden, so lange brauchte Julia Mayer beim Marathon im spanischen Valencia für die rund 42,2 Kilometer. Damit pulverisierte die 30-Jährige, die in Bad Fischau aufgewachsen ist, den österreichischen Rekord. Den hatte sie selbst erst beim Vienna City Marathon im April dieses Jahres aufgestellt und nun in Valencia um fast vier Minuten unterboten. Damit sicherte sich Mayer nebenbei auch das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

