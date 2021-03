Hauch von Suezkanal auf der Donau: Boot steckte fest

Die Sunset-Tour auf der Donau zum Abschluss des feinen Frühlingstages endet abrupt und hart. Im berüchtigten Strudengau war am späten Sonntagnachmittag ein Sportboot auf der Höhe Ardagger (Bezirk Amstetten) auf eine Schotterbank aufgelaufen und stecken geblieben. Der Bootsführer musste ein „SOS“ absetzen.

Auf Grund gelaufen

Manchem Feuerwehrmann ist wohl dem Einsatzalarm das medial allgegenwärtige Drama um das Containerschiff „Ever Given“ im ägyptischen Suezkanal in den Sinn gekommen. Doch die Situation beim Eintreffen am Einsatzort war zum Glück absolut nicht vergleichbar. Zwischen dem rechten Donauufer und der Naturschutzinsel „Hochau“, in der Mitte des Stroms, steckte das Boot mit zwei Besatzungsmitgliedern fest. Verletzte gab es nicht.