Haubenkoch trifft Hüttenwirt

Doch die nächste Chance auf Haubenküche in den Bergen bietet sich schon am 12. September (Anmeldung bis Ende August). Und zwar in einer speziellen Kombination. Asiatische Fusionsküche in Höhenlage auf der Rax: Dafür stellen sich Haubenkoch Michael Suttner vom Restaurant „das Linsberg“ der Linsberg Asia Therme und Hüttenwirt Bernd Scharfegger im traditionsreichen Ottohaus auf der Rax einer besonderen kulinarischen Herausforderung. Ihre Gäste dürfen sich über fernöstliche Geschmackserlebnisse in Verbindung mit regionalen Produkten freuen.

Mit viel Liebe und Leidenschaft weiß Haubenkoch Michael Suttner traditionelle heimische Kulinarik mit asiatischer Küche zu vereinen. Oder, um mit Buddha zu sprechen: „Deine Arbeit besteht darin, deine Arbeit zu entdecken und sich ihr dann von ganzem Herzen hinzugeben.“

Fernöstliche Gewürze sollen maßgeblich dazu beitragen, neue Akzente zu setzen. Die Fusionsküche darf man im Rahmen eines 6-Gänge-Menüs samt Weinbegleitung im Ottohaus auf 1.644 Meter Seehöhe erleben. Serviert wird auf einer festlich gedeckten Tafel in der Hütte.

Für das gesamte köstliche Programm muss man sich zwei Tage Zeit nehmen. Mit der Rax-Seilbahn geht es zuerst hinauf. Dann folgt eine dreistündig geführte Wanderung zum Ottohaus, um auch den richtigen Appetit zu bekommen. Nach 6-Gang-Menü und Nächtigung geht es am 13. September wieder ins Tal.

Sämtliche Informationen gibt’s unter www.wieneralpen.at/haubenkochen