Mit ihren „Mostviertler Feldversuchen“ hat die Gruppe aus Haubenköchen und Topproduzenten zuletzt unterm Wiener Riesenrad für Applaus gesorgt. Im Bestreben, regionale Produkte so extravagant und zugleich schmackhaft, wie nur möglich, zuzubereiten, serviert der Rassinger Haubenkoch Mike Nährer nun vegetarische Küche. Bei den Vitus-Schwammerlprinzen in Rassing verkocht er am

9. Juni als Grundprodukt ausschließlich die Schwammerl aus diesem Betrieb.

Der höchst experimentierfreudige Küchenchef geht dabei kompromisslos ans Werk. Der Haubenkoch wird im Rahmen eines Sechs-Gänge-Menüs zeigen, wie vielfältig und köstlich die unterschiedlichen Schwammerln, von Shiitake bis Austernpilz, in der Mostviertler Küche eingesetzt werden können. Wie bei den Feldversuchen üblich, gibt es bei der lukullischen Reise natürlich auch wieder den einen oder anderen kulinarischen Überraschungsmoment.