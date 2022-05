Die gebürtige Amstettenerin Susi Bartmann ist „Wahre-Liebe-Trainerin“ und hilft in ihrem Wiener Institut selbstständigen Singles auf die richtigen Beziehungspfade. Reichhaltige Erfahrung und viele Fallbeispiele haben sich da über die Jahre bei ihr angesammelt. Die hat sie nun

in einem unterhaltsamen Buch gesammelt. Mit ihrem druckfrischen Roman „Der Liebesarchitekt – ein etwas anderer Datingcoach“ kommt sie am 7. Juni zur ersten Lesung aus diesem Werk in ihre Heimatstadt Amstetten.

Mit dem schwierigen Thema Beziehungen beschäftigt sich die studierte Architektin seit sie mit

15 Jahren allein in die USA gereist ist. Ihre eigene große Liebe lernte sie 2013 bei einem Event kennen und hat sich seitdem eine ganz spezielle Mission auferlegt: „Mehr Liebe in die Welt zu bringen und für mehr glückliche Pärchen zu sorgen“.

Bartmanns Trainings (www.mentallove.at) zeichnen sich durch ihre intuitive, empathische Art, ihre eigenen Dating-Erfahrungen und viele unterschiedlichste Ausbildungen aus. Daraus hat sie die besten mentalen und aktiven Techniken entwickelt. Auf ihrem Youtube-Kanal und auf ihrer Webseite befinden sich unzählige Videos, mentale Übungen und Meditationen rund um Dating und die Liebe.