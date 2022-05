Der Bauwut im Wiener Umland soll ein Riegel vorgeschoben werden

Zusätzlich sollen in Vösendorf Bauprojekte, die in der Vergangenheit ausgehandelt und abgesprochen wurden, neu gestaltet und auf ein Minimum reduziert werden, kündigt der Bürgermeister an. „Ich bin mit dem Versprechen angetreten, die Verstädterung unserer Gemeinde zu beenden, und an diesem Ziel wird stetig gearbeitet.“

Zum Schutz der letzten Grünflächen im Ort hat auch das benachbarte Perchtoldsdorf im März erst eine Bausperre im Gemeinderat beschlossen. „Dabei geht es um Grünland-Freihalteflächen. Wir wollen uns anschauen, wie wir das örtliche Raumordnungsprogramm überarbeiten müssen, um den strukturellen Charakter des Ortes zu erhalten“, begründet Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP). Man wolle ausreichend Grün im gesamten Ortsgebiet sicherstellen.

Eine weitere Bausperre ist in Perchtoldsdorf derzeit ebenfalls aufrecht, um die Zahl vorgeschriebener Parkplätze für Wohnheim-Bauprojekte neu festzulegen und so das Verparken umliegender Straßenzüge zu verhindern.