87-Jähriger im Bezirk Gänserndorf beim Rasenmähen überfallen

Beim Rasenmähen mit einem Traktor ist am Dienstagabend in Angern a. d. March (Bezirk Gänserndorf) ein 87-Jähriger überfallen worden. Dem Pensionisten wurde nach Polizeiangaben ein Schlag ins Gesicht versetzt und die Geldbörse geraubt. Der Beschuldigte, ein 60-Jähriger aus der Slowakei, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Er war nicht geständig.

Der attackierte 87-Jährige gab zu Protokoll, dass sich der Slowake während der Mäharbeiten genähert und Unterstützung angeboten habe. Der Pensionist verneinte, woraufhin der 60-Jährige plötzlich zugeschlagen haben soll. Der betagte Mann stürzte, blieb jedoch unverletzt.