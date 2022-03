Bezirk Gänserndorf: Rasche Hilfe für Schadensopfer nach Hausexplosion

Es war am 13. März, als eine Gasexplosion ein Haus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) in Schutt und Asche legte: Die 66-jährige Bewohnerin wurde unter den Trümmern begraben, Nachbarn eilten ihr sofort zu Hilfe. Sie wurde mit schweren Verbrennungen in das Wiener AKH geflogen.

Seither läuft die Ursachenforschung. Wie das Landeskriminalamt dem KURIER bestätigt, wurde bei Baggerarbeiten in der Nähe des Hauses eine Gasleitung bewegt. Dies führte dazu, dass einige Meter weiter ein Riss in der Leitung entstand, allerdings unterirdisch und damit unbemerkt. Die Ermittlungen sind noch im Gange.