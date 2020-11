Handwerk im Waldviertel: „Habe eine Kraft entwickelt“

Werbung braucht Wondra übrigens für ihre Werkstücke keine. „Ich könnte laufend Aufträge machen, aber ich arbeite in einer Druckerei. Daher kann ich nur am Wochenende schnitzen“, sagt die Waldviertlerin. „Die Nachfrage an handwerklichen Stücken ist derzeit relativ groß.“ Die Feuerwehr bekam von ihr sogar eine Skulptur als Spende (Bild oben).

Wondra spielt derzeit mit dem Gedanken, sich irgendwann vermehrt ihrem Handwerk zu widmen. Das Schönste für sie daran: „Dass man zum Schluss wirklich ein Produkt sieht, das man selber erschaffen hat. Und wenn es dann dem ähnlich schaut, was man machen wollte, ist das eine mega Freude.“