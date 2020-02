Waldviertel als „attraktiver, kühler Zufluchtsort“

Im vergangenen Jahr konnten vor allem im Oberen Waldviertel (plus 2,4 Prozent bei Nächtigungen) und der Region Kamptal-Manhartsberg (plus 2,8 Prozent) Zuwächse verzeichnet werden. Grund dafür seien wahrscheinlich die Betriebserweiterungen und Attraktivierungen heißt es vonseiten des Waldviertel Tourismus.

Ins Waldviertel fahren auch vermehrt Besucher aus Oberösterreich und Wien, sagt Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus. Einen überproportional großen Zuwachs gibt es bei der Nachfrage von Ferienwohnungen. Weil der Norden gerade im Sommer als „attraktiver, kühler Zufluchtsort“ gilt, wird das Thema Mobilität künftig noch verstärkter im Fokus sein, betont Schwarzinger.

So wird auch online, etwa auf www.waldviertel.at präsenter auf Lösungen aufmerksam gemacht, wie man beispielsweise aus Wien am besten anreist. Neu eingeführt wurden 2019 auch die sogenannten „Betriebscoachings“. Dabei sind individuelle Hilfestellungen vom Waldviertel Tourismus für Betriebe angeboten worden. Da das Interesse laut Schwarzinger so groß sei, werden die Coachings auch heuer weiterlaufen.