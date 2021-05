Habsburger sperren Kletterer aus dem Giftschlangen-Paradies

Die (illegalen) Sportkletterer am Emmerberg nahe der Hohen Wand (Bezirk Wiener Neustadt) haben mit einer Population giftiger Hornvipern nicht nur einen „natürlichen Feind“. Auch das Adelsgeschlecht der Habsburger ist auf die Bergkraxler nicht gut zu sprechen. Der Bericht über die Giftschlangen-Problematik in dem Naturparadies hat das Adelsgeschlecht als Grundeigentümer veranlasst, das Klettern in dem Naturparadies gänzlich zu untersagen. Auf bergsteigen.com, einer der größten Kletter-Plattformen im Netz, findet sich seit vergangener Woche der Hinweis, dass der Grundeigentümer das Klettern in den Felsen untersagt und die Sicherungshaken entfernt werden.