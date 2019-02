In der Zeit zwischen dem Ende der Regentschaft des Kaisers am 11. November 1918 und der tatsächlichen Auflösung der Hofverwaltung drei Jahre später regelte die Republik schließlich den Nachlass der k.u.k.-Zeit. Aus allen Ecken des Landes und der anderen Nachfolgestaaten wurden Ansprüche gestellt.

Ilsebill Barta betonte, wie wichtig die ehemalige k.u.k.-Beamtenschaft damals war, da sie auch der Republik gegenüber loyal blieb. Mutschlechner sprach von „einem Lehrstück der Verwaltungskunst“.

Wie groß der Umbruch, den das Ende des Kaiserreichs bedeutete, tatsächlich war, brachte Georg Markus auf den Punkt: Aus dem Riesenreich sei schlagartig das kleine Österreich geworden – „es war ein österreichischer Brexit.“

Für den Kurator Mutschlechner brachte die Arbeit an der Ausstellung nicht zuletzt diese Erkenntnis: Vieles, das heute selbstverständlich scheint, hat seinen Ursprung in den ersten Jahren nach 1918. Dass es heute Bundesmuseen gibt, der Bundespräsident in der Hofburg sitzt und dass Schlösser wie Schönbrunn öffentlich verwaltet werden zum Beispiel. Das Erbe der Habsburger prägt den österreichischen Staat und sein Kulturleben also auch in diesem Sinn noch heute.