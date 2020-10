Haag: Pumpenbauer ist auf Expansionskurs

Eigentlich sollten am Firmengelände des Wärmepumpenproduzenten in Haag schon seit dem Frühjahr die Baukräne stehen. Doch wegen der Covid 19-Pandemie musste die Traditionsfirma das größte Investment in ihrer bald 150-jährigen Geschichte verschieben. Der Spatenstich für einen dreistufigen Ausbau der Produktion und Verwaltung erfolgte nun ohne großes Fest. In den kommenden vier Jahren werde man eine zweistellige Millionensumme investieren, kündigte der geschäftsführende Gesellschafter Karl Ochsner an.

„Wir beschäftigen uns seit 42 Jahren mit erneuerbarer Energie, mein Vater wurde dafür noch von vielen verlacht“, erinnerte Ochsner an die ersten Entwicklungen von Wärmepumpen. Die Rolle des Pioniers und Technologieführers bei der elektrischen Erzeugung von Warmwasser und Wärme hat Ochsner noch immer inne. 150.000 derzeit weltweit in Betrieb stehende Ochsner-Geräte bescherten mittlerweile eine -Ersparnis von 2,5 Millionen Tonnen, führte der Firmenchef nicht ohne Stolz an. Österreich und Mitteleuropa sind der Kernmarkt, doch in Asien, vor allem in China verzeichnet man starke Zuwächse.