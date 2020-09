Okösoziale Wende, "sonst spielt es sich grauslich ab“

Kann man die Krise auch als Chance sehen?

Pernkopf: Für den ländlichen Raum wird es mehr Chancen geben. Damit müssen wir den Menschen jedoch die nötige Infrastruktur bereitstellen – also etwa ein schnelles Internet, eine funktionierende Dableibensvorsorge und so weiter.

Herr Badelt, wenn die Weltwirtschaft morgen nicht grundlegend anders sein wird – in welche Richtung sollte man sie denn lenken?

Badelt: Wichtig wäre zunächst, eine Kostenwahrheit beim CO2 einzuführen – zum Beispiel bei Transportkosten, dann werden wir nicht mehr die Joghurt aus Dänemark beziehen oder Tiere quer durch Europa transportieren. Dazu braucht es die richtigen ökonomischen Anreize.

Das ökosoziale Forum feierte gerade sein 30-jähriges Jubiläum. Ihr wissenschaftlicher Beirat fordert Maßnahmen in drei Bereichen – bessere Koordinierung auf EU-Ebene, Klimaschutz und die ökosoziale Komponente. Warum diese Forderungen?

Pernkopf: Wir haben für uns übersetzt: Ökosozial ist das, was Arbeit schafft, die Umwelt schützt und die Wirtschaft stützt. Wir in Österreich sind prädestiniert dazu, Umwelt und Wirtschaft zusammenzubringen, im Sinne einer Arbeitsplatzökonomie. Darüber hinaus soll ein ökosozialer Check über alles gelegt werden – mit der Frage: Was ist ökologisch, was ist sozial verträglich?

Badelt: Ich bin damit grundsätzlich einverstanden, ich möchte nur etwas ergänzen: Von nun an sollten wir uns bei jeder Maßnahme fragen: Wie schaut das unter dem Gesichtspunkt des Dreiecks – Ökonomie, Ökologie, Soziales – aus? Sozusagen ein ökosozialer Check bei jedem Gesetz, jeder Maßnahme.