Wärmepumpe ist die günstigste Heizung im Einfamilienhaus

In den Ballungszentren werden nur wenige Einfamilienhäuser gebaut. Hier dominiert der mehrgeschossige Wohnungsbau. In Wien etwa beträgt der Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern lediglich ein paar Prozent.

Im mehrgeschossigen Wohnbau gibt es derzeit vor allem Gasthermen und Fernwärmeanschlüsse. Der großflächige Ausbau der Fernwärme ist zu teuer. Daher werden nach wie vor Gasthermen eingebaut.

Beim -Ausstoß sind Erdgas und Öl natürlich die Schlusslichter. Fernwärme macht nur dann Sinn, wenn die Wärme von erneuerbaren Energieträgern kommt. Laut einer Statistik der Energieagentur haben Stückholz und Pellets die geringsten -Emissionen. Das ist deshalb so, weil in der Statistik die -Reduktion durch nachwachsende Bäume gegengerechnet wurde.