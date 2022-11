Fuchsteufelswilde Frauen, die sich ihren Männern im Ehebett versagen, damit sie mit dem Kriegführen aufhören, werden im nächsten Jahr den Theatersommer Haag beherrschen. Der bekannte Stoff aus der antiken Komödie Lysistrata wird unter der Regie von Ruth Brauer-Kvam unter dem neuen Titel „Ella, Ella“ samt griechischem Ambiente auf die Openair-Bühne auf den Haager Hauptplatz geholt.

Der Krieg zwischen den Athenern und Spartanern inspirierte 400 Jahre vor Christi Geburt den Komödienschreiber Aristophanes zu einer Utopie. Entschlossene Frauen, die die Akropolis besetzen, statt den müden Kriegern daheim am Herd und im Bett zu dienen, schaffen es schlussendlich, Frieden zu erwirken.

Wunderbarer Theaterstoff

Die charmante Utopie passe direkt in die heutige Zeit, ist Ruth Brauer-Kvam von dem „wunderbaren“ Theaterstoff begeistert. „Das Thema ist leider hochaktuell“, sagt sie. Zum ersten Mal inszeniert sie Sommertheater. Weil damit ganz andere Publikumsschichten erreicht werden als etwa am Burgtheater, sei Sommertheater auch nach der Corona-Pause besonders wichtig. Und Humor ist in Zeiten wie diesen ohnehin ein gefragtes Gut, ist der Haager Intendant Christian Dolezal bei der Programmpräsentation am Donnerstag im Haager Theaterkeller überzeugt.