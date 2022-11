Krems bekennt Farbe gegen Gewalt an Frauen

Wie auf der ganzen Welt wird auch in Krems die UN Kampagne "Orange the World" unterstützt. Gewalt an Frauen zählt nämlich noch immer zu den am weitesten verbreiteten Menschrechtsverletzungen.

Weltweit ist jede dritte Frau von Gewalt betroffen. Auch in Österreich erfährt jede fünfte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr psychische, physische oder sexuelle Gewalt.

Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ) sagt dazu: „Stoppt jegliche Gewalt an Frauen und Mädchen! In einer zivilisierten Gesellschaft im 21. Jahrhundert muss aufgestanden und Einhalt geboten werden.“