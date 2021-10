Gute Ernte sichert den Erdäpfelsalat

Die Wurzeln, die der historische Abt als Bacaras oder Papas bezeichnete, werden dem modernen Konsumenten in den Supermarktregalen als vorwiegend festkochend, speckig oder mehlig feilgeboten. Damit wird auch gleich der wichtigste Hinweis zum Gelingen des herzhaften Erdäpfelsalats oder flaumiger Knödel mitgeliefert.

100 Sorten

Hinter dem ebenso simplen, wie wichtigen Lebensmittel steckt eine ausgefeilte Agrarkultur. An die 100 Sorten, darunter auch viele mit bläulich-violettem Fruchtfleisch und verschiedensten Formen, werden derzeit angebaut. Heuer sollte die Ernte mengenmäßig an jene des Vorjahrs herankommen. 80 Prozent davon kommt aus Niederösterreich. 886.000 Tonnen Erdäpfel wurden 2020 in Österreich geerntet. Heuer sollte ein ähnliches Ergebnis erzielt werden. Die Ernte ist noch nicht abgeschlossen. 50 Kilogramm werden in Österreich pro Einwohner und Jahr verspeist. In NÖ werden auf 22.000 Hektar Erdäpfel angebaut