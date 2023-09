Grünzone statt Tankstelle? Eine Chance im Zentrum Mödlings

Die Tankstelle an der Badstraße neben der Bestattung Mödling prägte für viele Jahre – wenig schmeichelhaft – das Stadtbild in diesem zentrumsnahen Bereich. Nach der Schließung könnten die Gebäude dort nun bald abgerissen werden, was auch eine Chance zur Neugestaltung eines größeren Bereiches eröffnet.

Denn gemeinsam mit dem hinter der Tankstelle liegenden kleinen Park, dem Mödlingbach und mehreren bestehenden Parkplätzen rundherum befinden sich dort mehr als 4.000 Quadratmeter zusammenhängender Fläche im Eigentum der Stadt. Dass nun ein Abbruch der Gebäude im Raum stehe ohne entsprechendes Konzept für eine Nachnutzung, kritisieren die Mödlinger Grünen. „Wir befürchten, dass man dort einfach einen weiteren Parkplatz schaffen will, das wäre aber schade, weil es viel charmantere Lösungen gibt. Es ist das letzte große Stadtentwicklungsgebiet und hat großes Potenzial“, sagt Vizebürgermeister Rainer Praschak.