Internationale Popstars auf Kremser Open-Air Festival

Am "FESTival am Steinertor" sorgen am 30. Mai bis 1. Juni bekannte Popstars für Stimmung: Der deutsch-spanische Künstler Alvaro Soler und der britische Sänger James Blunt heizen auf der Open-Air-Bühne in Krems dem Publikum ein. Am letzten Festivaltag wird die Kärntnerin Melissa Naschenweng im Zeichen des „LederHosenRocks“ für gute Laune sorgen.

Dass am "FESTival am Steinertor" 2024 internationale Musikerinnen und Musiker vertreten sein werden, hat Veranstalter Othmar Seidl versprochen. Der deutsch-spanische Künstler Alvaro Soler wird das Kremser Open Air mit seinem aktuellen Album eröffnen.

➤ Mehr zum Thema: 8.000 Fans feierten beim Festival am Steinertor mit Pizzera & Jaus in Krems

Im Interview schwärmt der Künstler über sein Werk: „Es klingt einfach gut. Und vielleicht ein wenig geheimnisvoll. In den letzten Monaten sind sehr schöne Songs entstanden, die ein wenig anders sind als das, was man sonst von mir kennt. Ich denke, meine Fans werden positiv überrascht sein“.

Den gebürtigen Spanier kennt man vor allem durch Hits wie „Sofia" oder „La Cintura“.