8.000 Fans feierten beim Festival am Steinertor mit Pizzera & Jaus in Krems

Vergangenes Wochenende ging das Kremser Open-Air bereits zum dritten Mal ĂŒber die BĂŒhne. Neu war dieses Jahr der Name „FESTival am Steinertor“ (vormals „Kremser MusikfrĂŒhling“). Außerdem wurde zum ersten Mal drei Tage in Folge gefeiert.

Nicht verĂ€ndert hat sich hingegen die hohe QualitĂ€t der auftretenden KĂŒnstlerinnen und KĂŒnstler: Mit Kabarettist, Schauspieler und Autor Thomas Stipsits, dem Musik-Duo Pizzera & Jaus und der deutschen Indie-Rock-Band Sportfreunde Stiller waren auch heuer wieder Top-Acts der deutschsprachigen Kulturszene vertreten.

Festival GelÀnde mit kulinarischen Schmankerln

Über den Erfolg des Festivals freut sich auch Organisator Othmar Seidl der "Fest Gesellschaft" bei seiner Eröffnungsrede: "Dieser Platz vor dem Steinertor bietet eine solch großartige Kulisse - es ist ein unglaubliches Bild. Doch das alles ist nur möglich, wenn ein Team dahintersteht, das daran glaubt. Sie waren monatelang im Einsatz und haben Unglaubliches geleistet."