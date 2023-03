Grüne Klubchefin Krismer: "Ich will Schwarz-Blau noch verhindern"

Ab Donnerstag laute die Devise in NÖ „Kellerliederbücher sind der neue Kulturbegriff, Mütterprämie statt Kindergartenausbau und Wurmimpfungen statt Impfungen sowie Autobahnbau statt Windräder“, polterte Krismer. Und weiter: „Das was wir vor den Türen des Landtages am Donnerstag haben, ist eine Koalition der Gestrigen und Ewiggestrigen“.

Gespräche führen

Deshalb präsentierte sie die gute Nachricht des Tages: „Die Hoffnung lebt noch immer, dass es diese Koalition in Niederösterreich nicht geben muss. Ich werde im Anschluss an diese Pressekonferenz mit ÖVP, Sozialdemokratie und Neos das Gespräch suchen weil ich den grünen Wählerinnen und den Tausenden Enttäuschten, insbesondere ÖVP-Mitgliedern im Land und den klimaaktiven Menschen dort weiter in die Augen schauen will, um zu sagen, ich habe bis zur letzten Minute um eine Alternative gerungen", so Krismer.