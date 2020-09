Großfahndung in Wr. Neustadt: Raubüberfall auf Volksbank

Am Montagmorgen wurde die Volksbank in der Fußgängerzone Wr. Neustadt von einem unbekannten Täter überfallen.

Der genauer Tathergang ist derzeit noch nicht bekannt. KURIER-Redakteur Patrick Wammerl befindet sich vor Ort und berichtet, dass der bewaffnete Täter sich auf der Flucht befindet.

In der Wiener Neustädter Innenstadt läuft derzeit eine Großfahndung der Polizei. Jene Kunden, die sich während des Überfalls in der Bank befunden hatten, müssen bis zur Abklärung durch die Spurensicherung in der Filiale in der Herzog Leopold Straße bleiben.