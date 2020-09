Den Traubendieben im Weingarten auf der Spur

Selbstbedienung

Und wer wäre dafür prädestinierter als ein Polizist und Jagdaufseher. Knollmüller kennt seine rechtlichen Befugnisse und Möglichkeiten ganz genau. Aber warum in einem Weingarten patrouillieren? In der Thermenregion steht die Weinlese bevor und damit sind so manche böse Überraschungen zu erwarten. Die Weingärten und Hänge im Raum rund um Baden wurden zuletzt vermehrt zum Selbstbedienungsladen. Köstliche Zweigelt- , St. Laurent oder Rotgipfler-Trauben landeten im großen Stil in den Körben und Rucksäcken von Spaziergängern und Ausflüglern, beklagen die Winzer. Der Weinbauverein hat deshalb Alarm geschlagen.

Das Phänomen ist nicht ganz neu. Bereits 2015 sorgte ein Winzer in Traiskirchen für Schlagzeilen, weil er riesige Hinweisschilder mit Totenkopf-Symbolen und den Botschaften „Lebensgefahr“ und „Biohazard“ in seinem Weingarten aufgestellt hatte. Fremde hatten zum Eigengebrauch regelmäßig die Trauben von den Reben geschnitten. Er wollte sie mit den Schildern abschrecken.