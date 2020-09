"Fantasiepreise" für Häuser im Wiener Umland

Einerseits weil die Preise dort eben noch nicht so hoch sind. Aber auch, weil mehr aus dem Home Office gearbeitet wird. Pendelt man zum Arbeiten nach Wien, muss man vielleicht weniger oft in die Stadt fahren als zuvor üblich. Da nehmen die Leute auch längere Fahrzeiten in Kauf. Statt 20 Minuten sind jetzt auch 60 Minuten okay“, sagt Pisecky. Auch in den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn, St. Pölten und sogar bis nach Krems seien die Leute also nun schon auf der Suche. „Im Tullnerfeld haben wir fast schon Wiener Preisniveau“, so der Fachgruppenobmann.

Zuzug ist ungebrochen

Ähnlich auch im Burgenland, wo der Zuzug im Norden seit Jahren ungebrochen hoch ist. Bruckneudorf etwa hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf 3.500 Einwohner verdoppelt – ein Ende ist nicht in Sicht. Weder beim Zuzug noch bei den steigenden Quadratmeterpreisen.