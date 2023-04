Großbrand im Bezirk Amstetten: Rauchsäule war kilometerweit sichtbar

Ein Großbrand in einem landwirtschaftlichen Objekt fordert derzeit ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei im Bezirk Amstetten im Mostviertel. Im Wirtschaftstrakt eines Hofes in der Gemeinde Euratsfeld war kurz nach 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Für die Feuerwehren wurde über die Bezirksalarmzentrale Amstetten die höchste Alarmstufe, B4, ausgelöst.