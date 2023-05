Der Großauftrag von 274 Feuerwehrautos für das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wird derzeit im Werk des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer in Neidling im Bezirk St. Pölten abgearbeitet. Am Vortag des heutigen Florianitages reiste Christian Pegel, der Innenmister des Bundeslandes, gemeinsam mit Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf an, um das Werk zu besichtigen und bestellte Fahrzeuge offiziell abzunehmen.

Mit Tränen in den Augen würden Feuerwehrleute in seiner Heimat die Autos, von denen schon 200 ausgeliefert wurden, empfangen, berichtete der Minister. Im sechstgrößten Bundesland Deutschlands müssen die Feuerwehren in kleinen Orten mit flexiblen Einsatzfahrzeugen ausgestattet werden. „Diese Leute sind oft über 40 Jahre aktiv und haben noch nie ein neues Feuerwehrauto in Betrieb genommen“, schilderte Pegel.