Groß-Enzersdorf: Belgisches Bier aus heimischen Weichseln

Beim Höfefest in Groß-Enzersdorf wird eine Premiere gefeiert: Peter Comhaire, Gründer von Ögreissler und gebürtiger Belgier, hat gemeinsam mit „Der Belgier Brewing“ ein außergewöhnliches Bier gebraut. Das Kirschbier Kriek, auch „Wilde Weichsel“ genannt, ist hierzulande kaum bekannt, hat in Belgien jedoch Tradition. Nun kann das Bier, das in der Steiermark gebraut wurde, am Höfefest verkostet werden.

Im Vorjahr sammelte Comhaire über 300 Kilogramm Weichseln bei seinen Kunden und Produzenten ein. In der Steiermark wurden diese dann in einem zwei Jahre gereiften Blend aus insgesamt vier Bieren mazeriert. Insgesamt wurden 500 Liter Kriek hergestellt, was es zu einer Rarität macht.