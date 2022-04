Groß angelegte Feuerwehrübung auf SCS-Gelände am Samstag

Auf dem Gelände der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf findet am Samstag eine groß angelegte Feuerwehrübung statt. Es wird ein Brand im Bereich von Eingang 10 simuliert, teilte das Bezirkskommando Mödling am Mittwoch mit. Die Vorabinformation erfolge, "um etwaige Falschmeldungen im Vor- oder Nachfeld hintanzuhalten".

Es handle sich um eine im Rahmen gesetzlicher Vorgaben durchgeführte sogenannte Unterabschnittsübung der Bezirksfeuerwehr Mödling in Kooperation mit der Betriebsfeuerwehr der SCS, so das Bezirkskommando. Als Zeitraum wurde 17.45 bis etwa 19.00 Uhr genannt.