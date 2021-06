"Great Spas": Welterbe soll baden gehen

„Ich hätte mein Leben nicht geglaubt, dass ich so faul sein könnte, wie ich hier bin. Wenn darauf ein Ausbruch des Fleißes folgt, so kann wirklich was Rechtes zustande kommen“, Ludwig van Beethoven zeigte sich schon 1804 von der entspannenden Wirkung der Kurstadt Baden bei Wien begeistert, 15 Sommer verbrachte er hier. Kurz zuvor, 1793, hatte ein Besuch von Kaiser Franz II. die Stadt zur imperialen Baderesidenz und in Folge zum Kurort von Weltrang gemacht. Eine große Vergangenheit, die Baden nun auf die Welterbeliste bringen dürfte.

In ganz Europa sprudelte im 19. Jahrhundert die Badekultur als Frühform des modernen Tourismus, wobei die Kurstädte nicht nur aus gesundheitlichen Gründen gefragt, sondern auch gesellschaftliche Treffpunkte waren. Der Bade-Boom drückte sich auch architektonisch prägend im Stadtbild aus.