Bei Bürgerstammtischen und anderen Gelegenheiten gab es in Amstetten Klagen über diverse Sicherheitsmängel. Die Stadt reagiert nun mit einem Maßnahmenpaket, dass allen Stadtbewohnern positive oder auch disziplinäre Erfahrungen bescheren wird.

„Amstetten ist sicher, aber die Bevölkerung empfindet das in manchen Bereichen anders“, sagt ÖVP-Ortsvorsteher Manuel Scherscher, im Hauptberuf Vizedirektor im Bundeskriminalamt. Er holte in Amstetten das Kuratorium Sicheres Österreich an Bord mit dem das Projekt „Urbane Sicherheit“ entwickelt wurde. In zwei großen Workshops wurde die Sicherheitsthematik breit angelegt. Von der Globalisierung, Geldentwertung über Blackout bis zu dubiosen Örtlichkeiten und zum Drogenproblem wurde der Boden gespannt.