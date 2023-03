Goldregen für Produkte aus Schmankerl-Küchen

Sie backen neue Brotvarianten, pressen feinste Öle aus Ackerfrüchten, verfeinern Fischfilets zu köstlichen Speisen oder brennen aus Früchten feinste Schnäpse. Abermals reichten Hunderte österreichische Direktvermarkter bei der in der vergangenen Woche veranstalteten Ab-Hof-Messe in Wieselburg ihre neuesten und edelsten Produkte zur Jurybewertung ein. In der Jagd um goldene Stamperl oder so manchen Produkt-Kaisertitel schnitten niederösterreichische Erzeuger wieder sensationell ab.

So wie Silvia Helmreich aus Rainfeld im Bezirk Lilienfeld. Sie trug sich heuer mit ihrer Ein-Frau-Firma „Nudelwohl“ in die erlesene Reihe der „Pasta-Kaiser“ ein.