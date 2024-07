Nach fast 20 Jahren: Bauprojekt "Glasfabrik" in Brunn am Gebirge startet

Nicht wenige wünschten sich auch, dass das Vorhaben in der Versenkung verschwindet. Doch nach insgesamt fast 20 Jahren Vorlaufzeit wird das "quartier21" auf dem Areal der ehemaligen Glasfabrik in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) nun realisiert.

Die ehemalige Glasfabrik in Brunn am Gebirge

Oberirdische Parkplätze sind nicht vorgesehen. Es wird Tiefgaragen geben - mit einem Verhältnis von 0,7 Stellplätzen pro Wohnung, wie Wiltschnigg ankündigt.

Denn man verweist auf die besonders gute öffentliche Anbindung des neuen Ortsteils. "Das quartier21 hat ja praktisch seinen eigenen Autobahnanschluss", sagt Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Christian Schmitzer (Neos).

Eigene S-Bahn-Haltestelle

Im Zuge des Ausbaus der ÖBB-Südstrecke wird außerdem in den kommenden Jahren eine eigene S-Bahn-Station direkt auf dem Areal errichtet. "Rad- und Fußwege werden angelegt und schließen direkt an die umgebende Rad- und Fußweginfrastruktur an", so Schmitzer.