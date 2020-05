Giftmord-Verdacht: Bruder des Opfers schlug Alarm

Der beschuldigte Ehemann erklärt die große Anzahl an Schmerzmitteln mit seiner Krebserkrankung. Sonst schweigt er zu den Vorwürfen, etwa warum er den Behörden in Paraguay verschwieg, der Ehemann von Freiherr zu sein. Die Ermittler versuchen Licht in die merkwürdige Dreiecksbeziehung zu bringen. Vielleicht liegt dort das Motiv. Denn Gerhard H., der früher auch als Kommunalpolitiker tätig war, war zwar auf dem Papier seit 2009 mit Wendy Freiherr verheiratet, zusammen lebte er allerdings mit Michaela S.

Laut Josef S., dem Bruder der Getöteten, wurde seine Schwester nur ausgenommen. „Er hat schon 2005 ein Haus von ihr überschrieben bekommen. Wir haben sie schon damals davor gewarnt, das nicht zu tun. Aber sie hat nicht gehört“, so der 52-Jährige. Sie habe sich immer leicht überreden lassen.

Ihren Tod in Südamerika hat Gerhard H. der Familie der Frau verschwiegen. „Er hat uns nach seiner Rückkehr nichts davon gesagt, dass sie gestorben ist“, so Josef S. „Ich habe gewusst, das etwas nicht stimmt.“ Daher sei der Bruder zur Polizei gegangen um eine Vermisstenanzeige zu machen. Er brachte den Fall damit ins Rollen.

Bis Donnerstag wird über die Untersuchungshaft der beiden Verdächtigen entschieden.