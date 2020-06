Gesundheitsprojekte: Corona-Stillstand überwunden

Edtstadler betonte beim Besuch: „Besonders das Landesklinikum Gmünd ist für die ehemalige Grenzregion ein wichtiger Anker für die Menschen in Niederösterreich und aus Tschechien.“ Das Landesklinikum Gmünd konnte durch die grenzüberschreitenden Aktivitäten jährlich 1.600 tschechische Patienten behandeln. Diese Anzahl zeige laut Edtstadler, dass diese „internationalen Vorzeigeprojekte der Medizin“ gebraucht werden und nur mit europäischer Reisefreiheit möglich seien. Die Kosten für die Behandlungen im jeweils anderen Land werden von den Sozialversicherungen der Patientinnen und Patienten übernommen. In NÖ laufen neben Gmünd einige weitere Healthacross-Projekte. Im Folgenden ein Überblick:

Endometriosezentrum Durch die Kooperation zwischen den grenznahen niederösterreichischen Kliniken Melk und dem Krankenhaus Znaim konnte sich das Landesklinikum Melk als einziges Endometriosezentrum in Niederösterreich etablieren. Jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist von der chronischen Erkrankung Endometriose betroffen. Begleiterscheinungen sind starke Schmerzen und bei vielen ein unerfüllter Kinderwunsch. Betroffene Frauen erhalten im Landesklinikum Melk eine schnellere Diagnose und Therapie. Mittlerweile seien 300 Frauen dort erfolgreich behandelt worden und 30 Frauen konnte dort ihr Kinderwunsch erfüllt werden, informierte Eichtinger.

„Bridges for Birth“Mit der Grenzöffnung zur Slowakei startete auch wieder der Austausch zwischen dem Landesklinikum Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) und dem Kinderuniversitätsklinikum Bratislava. Seit der Grenzöffnung wurde ein neonatologischer Transfer in einer gemeinsamen Übung erfolgreich simuliert. Hier soll generell die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsdiensten weiter ausgebaut werden.

„Heal Now“Im Jänner startete das Projekt „Heal Now“ zwischen Wiener Neustadt und Sopron. „Gemeinsam rüstet man hier die digitale Pathologie auf, um sich in einer Forschungsplattform zu vernetzen und so Tumorerkrankungen frühzeitig zu erkennen und die Zeit bis zur Diagnose für Patientinnen und Patienten lebensrettend zu verkürzen“, erklärt Eichtinger, trotz der Corona-Situation sei die digitale Zusammenarbeit verstärkt worden.