EU-Regionen: Kooperation ohne Grenze

Große Erwartungen setzen Niederösterreich und sein Nachbarland Tschechien in die anstehenden Verhandlungen um den EU-Finanzplan in Brüssel. Es geht um die Dotierung der Regionalfördermittel für 2021 bis 2027. Die grenzüberschreitende Gesundheitskooperation, die in der Region Gmünd - Czeske Velenice aufgebaut wurde, gilt als europaweit einzigartig. Sie dient auch als Argument und positives Beispiel für die Zweckmäßigkeit kommender EU-Interreg-Förderprogramme.

Als „Leuchtturmprojekt“ bezeichnete Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP) das im Grenzgebiet gerade in Bau befindliche Gesundheitszentrum Gmünd. Ab dem Frühjahr 2021 werden in dem mit EU-Mitteln finanzierten 2,5 Millionen Euro teuren Center Österreicher und Tschechen behandelt werden, kündigte Eichtinger im Rahmen eines Treffens mit den tschechischen Vizeminister Zdeněk Semorád an. 25 Arbeitsplätze werden mit Ärzten, Therapeuten und Pflegefachkräften aus beiden Ländern besetzt. Die grenzübergreifende medizinische Kooperation hat sich rund um das Landesklinikum Gmünd ab 2013 entwickelt. Seitdem habe man 7.600 Patienten aus dem Raum Czeske Velenice behandelt, berichtet Primar Michael Böhm vom Spital Gmünd. Mit dem Projekt „Healthacross“, das den Bau des neuen medizinischen Zentrums beinhaltet, erfahre der Standort eine Aufwertung. Böhm: „Früher waren wir in Grenznähe, jetzt befinden wir uns im Zentrum einer Versorgungsregion“.