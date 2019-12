Kein Schutz für das „Insel-Haus“ in Gmünd?

„Ich möchte gerne auch die anderen Wohnbereiche wieder benützen. Aber die Sorge, dass alles wieder von den Wassermassen zerstört wird, ist zu groß“, erklärt der Hausbesitzer, während er in seinem Garten auf seiner provisorischen Holzbrücke steht. Die hat er eigenhändig errichtet, um im Notfall rasch trockenen Boden zu erreichen. Benischek ärgert sich, dass nichts weiter geht und er immer nur vertröstet wird.

"Zufriedenstellende Lösung"

Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer ( ÖVP) verspricht, dass Benischek nicht in Stich gelassen wird. Man sei bemüht, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, „sonst würden wir nicht schon so lange an diesem Projekt arbeiten“, meint sie. Weil es laufend neue Ideen gibt, komme es leider immer wieder zu Verzögerungen, bedauert ihr Stadtbaudirektor Michael Prinz und betont: „Gefördert wird eben nur die wirtschaftlichste Lösung. Derzeit gibt es drei verschiedene Varianten.“

Auch Verantwortliche des Landes Niederösterreich versichern, dass dem Betroffenen geholfen wird: „Sobald die beste, technisch machbarste und günstigste Lösung feststeht, wird das Projekt gefördert“, heißt es.