Gesucht: Hans Guck-in-die-Luft

Es ist kein gewöhnlicher Job, der in der Stadtgemeinde Gars am Kamp in Niederösterreich besetzt werden muss. Die Anforderung: Täglich um 7 Uhr, um 14 Uhr und um 19 Uhr zur Wetterstation zu gehen und die Messwerte aufzuzeichnen. Diese Daten – die Art des Niederschlags, die Dichte der Wolken oder des Nebels – werden danach digitalisiert und so in die Datenbanken der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eingespeist.