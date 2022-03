Dieses Wetter wirbelt Staub auf

Bei den Erklärungsmodellen, warum die Wetterlagen extremer werden, taucht immer wieder das Wort „Jetstream“ auf. Wenn sich dieses Starkwindband rund um die Erde abschwächt, bleiben Hitze, Regen oder Kälte längere Zeit an einem Ort, weil das Band zu mäandern beginnt. Ob der Jetstream durch den Klimawandel schwächer wird? Das lässt sich (noch) nicht sagen. Denn wie sich höhere Temperaturen auf Luft- und Meeresströmungen auswirken, ist unsicher. Der Beobachtungszeitraum ist zu kurz.

Fest steht für Österreich: Durchschnittlich regnete es im März in den vergangenen 40 Jahre 70 Millimeter, bis Freitag waren es nur 4 Millimeter. Der März könnte der trockenste Monat in Österreich der vergangenen 60 Jahre werden.

Die sogenannte Omega-Lage hat zuletzt die Trockenheit begünstigt. So nennt man ein nahezu ortsfestes Hochdruckgebiet (siehe Grafik). Solch eine Wetterlage sei äußerst stabil und kann daher über mehrere Tage oder sogar Wochen anhalten. erklärt Nikolas Zimmermann von der Ubimet. „Wenn das Hoch über Europa liegt, unterbricht diese Konstellation die Zufuhr an feuchter, gemäßigter Atlantik-Luft und sorgt oft für lang anhaltende Dürreperioden.“ Was aber passiert im Bereich der beiden Tiefs? Hier herrsche durchgehend unbeständiges Wetter wie etwa in Teilen Spaniens sowie in der Türkei/Ägäis. Vor allem in der Türkei war der März bisher deutlich kühler als üblich.