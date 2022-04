Klimawandel beschleunigt Blüte und Blattaustrieb von Bäumen

Sechs bis 30 Tage früher ausgetrieben

Im Schnitt dieser Zeitreihen begann der Blatt- oder Blütenaustrieb in der Zeitspanne 1985 bis 2020 um sechs (in China) bis 30 Tage (in der Schweiz) früher als vor 1950. Besonders eindrücklich: Die Kirschblüte in Kyoto begann im Frühling 2021 so früh wie nie zuvor in den letzten 1200 Jahren. Dabei befinden sich diese fünf Zeitreihen nicht einmal in jenen Weltregionen, wo sich das Klima am stärksten erwärmte, wie etwa in Zentralasien. "Dort ist zu erwarten, dass die zeitliche Verschiebung von Ereignissen im Lebenszyklus von Organismen noch extremer ausfällt", sagt Vitasse.

Die Zeitreihen des Blühbeginns und Blattaustriebs sind nicht nur perfekte Indikatoren für die Wissenschaft, sondern auch ein leicht zu beobachtendes Phänomen für die Bevölkerung, sogar für Kinder. "Sie sind konkrete, anschauliche Anzeiger für die Beschleunigung des Klimawandels", sagt Erstautor Yann Vitasse von der Forschungsgruppe Ökosystem-Ökologie der WSL.

Die Phänologie, also die Wissenschaft, die biologische Prozesse im Zusammenhang mit jahreszeitlichen Klimaschwankungen untersucht, könnte daher ein sehr gutes Instrument sein, um über die Auswirkungen des Klimawandels auf lebende Organismen zu informieren. Sie könnte Politiker und künftige Generationen für die Dringlichkeit des derzeitigen Klimawandels und seiner Folgen sensibilisieren, so die Forscher.