Messe "Blühendes Österreich" eröffnet

Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielt: Österreich blüht dieses Wochenende in Wels auf. „Diese Messe ist in einer fordernden Zeit nicht nur für Garten- und Natur-Liebhaber eine Quelle der Inspiration“, sagte Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner in seiner Eröffnungsrede. „Heute eröffnen wir die schönste Gartenmesse weit und breit, in einer Woche die Energiesparmesse. Das Motto der Messe: „Garteln im Klimawandel“.

Biologisch Garteln, „Wohnmöglichkeiten“ für Bienen, Würmer und Käfer schaffen, Bäume für natürlichen Schatten pflanzen und heimische Pflanzen setzen – Profis wie Karl Ploberger zeigen, wie sich Gärten im Zuge des Klimawandels ändern werden. Ebenfalls zu bestaunen: Der Welser Pflanzenraritätsmarkt mit besonderen und seltenen Pflanzen aus aller Welt. Künstlerische Meisterleistungen zeigen die Floristen mit ihren kreativen Tischdekorationen und einzigartigen Gestecken.

Zeitglich findet auch die Messe „Urlaub und Camping“ in Wels sowie das Volksfest statt.