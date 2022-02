Gespräche für neuen FH-Studiengang in Mistelbach laufen

Vertreter der IMC FH Krems waren zu Besuch an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Mistelbach. Denn ab September 2022 soll das Bachelor-Studium „Gesundheits- und Krankenpflege“ der IMC FH Krems auch in Mistelbach angeboten werden. 185 Studienplätze bietet die Fachhochschule im dreijährigen Bachelor-Studium an.

Konkret soll das Studium in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach und somit am Landesklinikum Mistelbach angeboten werden. 50 Studienanfänger sollen ihre Ausbildung bereits im September in Mistelbach absolvieren können. Angeboten werden vier Schwerpunkte:

Pflege bei Kindern und Jugendlichen

Pflege im Unfall- und Rehabilitationsbereich

Onkologische Pflege

Pflege in Krisenzeiten/Krisengebieten.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf ist somit die erste Schule, in welcher alle drei Stufen der Ausbildung im Gesundheits- und Krankenpflegebereich angeboten werden.