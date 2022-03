Geschichtsträchtige Familiengeschichten aus Baden

Die Familie Jellinek hatte eine Villa in Baden, den „Mercedeshof“ in der Wiener Straße, von dem heute (bezeichnenderweise) nur mehr die Garage steht. Eines von etlichen Häusern in Baden, das Ausgangspunkt einer neuen Ausstellung im Kaiserhaus ist. „Sehnsucht nach Baden“ heißt die Schau und beleuchtet anhand der Villen die Geschichte ihrer Familien und damit auch die Geschichte des jüdischen Badens.