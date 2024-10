Gerasdorf bei Wien: Schotter sorgt für tiefe Gräben

Die Eckdaten: Kovanda will auf 4,9 Hektar Schotter abbauen, und zwar auf einem Areal am Rande der Stadt, das laut dem Mineralrohstoffgesetz dafür vorgesehen ist. Für die Familie ein Projekt mit einem klaren Vorteil: Das Abbaugebiet würde nur rund 700 Meter von der Betonmischanlage des Unternehmens entfernt und außerhalb aller Ortsteile liegen, es muss nur eine Straße überquert werden. Heimische Rohstoffe, kurze Wege, Arbeitsplatzsicherung in der Region – diese Argumente haben die Familie dazu bewogen, die Gründe zu kaufen.