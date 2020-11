NÖ: Aufregung um geplante Schottergrube in Gerasdorf

Projektgröße reduziert um UVP-Verfahren zu entgehen?

Eingereicht wurde das Projekt mit einer Größe von fünf Hektar. Zunächst waren 9,07 Hektar geplant, wie das Unternehmen dem KURIER bestätigt. Laut der Sprecherin der Firma Kovanda, wurde das Vorhaben von der Behörde einer Vorprüfung unterzogen und aus schalltechnischer sowie naturschutzfachlicher Sicht positiv beurteilt. Trotz allem hat Kovanda die Projektgröße reduziert. „Aus meiner Sicht hat das damit zu tun, weil man so einem UVP-Verfahren entgeht und machen kann, was man will“, meint die Anrainerin.

Stimmt so nicht, entgegnet Kovanda: „Obwohl erste positive Rückmeldungen der Behörde vorlagen, wurde das Projekt insbesondere von der Stadtgemeinde von Beginn an massiv bekämpft.“

Weiters wurde von der Stadtgemeinde in Aussicht gestellt, alle Schritte zu setzen, um das Projekt zu verhindern, so das Unternehmen. Aus diesem Grund habe man reduziert, da „dieses keinesfalls UVP-pflichtig ist“. Kovanda meint, man nehme den Druck der Gemeinde ernst und wolle dennoch 100 Arbeitsplätze in der Stadt sichern. Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) war für eine Stellungnahme zu dem Projekt für den KURIER nicht zu erreichen.