Gerätescheune stand in Grafenwörth in Flammen

Am späten Montagabend brach in einem Geräteschuppen in Grafenwörth (Bezirk Tulln) aus unbekannter Ursache ein Brand aus. Dieser griff laut Informationen der Feuerwehr Grafenwörth rasch auf den gesamten Schuppen über und bedrohte auch das angrenzende Wohnhaus. 70 Feuerwehrleute kämpften mit 14 Fahrzeugen gegen das Feuer.