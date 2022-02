Alternativen für Lobautunnel: Gewessler-Zeitplan wackelt

Warum es aber schwierig wird, ein umfassendes Alternativenpaket zum Tunnel bis Jahresende zu schnüren, hat einen anderen Grund.

Stadtstraße hat Vorrang

Gewessler muss sich dazu mit den Verkehrsreferenten von Wien und Niederösterreich an einen Tisch setzen, denn viele der nötigen Maßnahmen fallen in deren Zuständigkeitsbereich. Etwa in Wien der Straßenbahn-Ausbau im Nordosten der Stadt. Deshalb hatte die Ministerin noch im Dezember „meine Kollegen“, Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), zu gemeinsamen Planungen eingeladen.

Diese zeigen der Ministerin bis dato die kalte Schulter. Zu tief sitzt offenbar noch der Groll über die Absage des Lobautunnel-Baus. Im Büro Sima gibt man sich äußerst schmallippig. Eine KURIER-Anfrage, ob man das Gesprächsangebot Gewesslers annehmen werde, blieb unbeantwortet. Nur so viel: „Wir konzentrieren uns aktuell auf die Stadtstraße. Das ist das Projekt, das die Stadt Wien baut“, sagt eine Sprecherin.