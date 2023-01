Gemeinsames Essen: Projekte für Ältere in Niederösterreich ausgezeichnet

In Niederösterreich gibt es viele Bemühungen, dass die ältere Bevölkerung so lange wie möglich fit bleibt – sowohl physisch als auch psychisch. Nun wurden vom Land ganz besondere Projekte vor den Vorhang geholt.

Bei dem Wettbewerb „Aktiv ins Hohe Alter“ wurden 35 Projekte aus dem ganzen Bundesland eingereicht, die sich speziell an über 80-Jährige richten. Dabei ausgezeichnet wurde etwa der Verein Kleinregion Waldviertler Kernland, ein Zusammenschluss von 14 Gemeinden im Waldviertel, die bei unterschiedlichen Initiativen kooperieren.

Gemeinsames Essen

So auch bei den nun geehrten Projekten „MahlZeit“ und „Digital, gesund altern“. Laut Doris Maurer, Geschäftsführerin des Vereins, sei Ersteres daraus entstanden, dass man Seniorinnen und Senioren nicht nur Essen bringen wollte, sondern auch Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit zwölf Gasthäusern gibt es eben dort 15 bis 20 Treffen im Monat. Im Anschluss an die Mahlzeiten wird dann zu gemeinsamen Aktivitäten geladen. Das können die Besichtigung einer Kirche, gemeinsames Kartenspielen oder auch Vorträge sein.

Sollte es Probleme bei der Mobilität geben, würde die Gemeinde einspringen. Die meisten Teilnehmenden nutzen aber Fahrgemeinschaften.

Im Rahmen von „Digital, gesund altern“ wiederum würden keine klassischen Kurse abgehalten, sondern sogenannte Handybegleiter ausgebildet, die als Ältere anderen Älteren auf Augenhöhe die Nutzung digitaler Medien erklären, erklärt Maurer.